Марта Костюк назначена вице-президентом Благотворительного фонда

Украинская теннисистка Марта Костюк назначена на должность вице-президента по международному сотрудничеству благотворительного фонда "Пострадавшие дети войны".

"Марта присоединилась к нашей команде, чтобы помогать миллионам украинцам, которые были вынуждены бежать от войны и остались без жилья. Вместе мы сможем привлечь к сотрудничеству зарубежную общественность, привлекая внимание мира к социальным проблемам, возникшим в результате войны в Украине", - говорится в заявлении организации.

С начала военного вторжения Благотворительный фонд доставляет гуманитарную помощь гражданам Украины, нуждающимся в продуктах питания, медикаментах, средствах гигиены, по уходу за детьми и предметами первой необходимости.