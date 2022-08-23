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Марта Костюк назначена вице-президентом Благотворительного фонда

Теннис
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Он помогает всем украинцам, которые пострадали от войны

Марта Костюк назначена вице-президентом Благотворительного фонда

Фото: The New Yorker

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк назначена на должность вице-президента по международному сотрудничеству благотворительного фонда "Пострадавшие дети войны".

"Марта присоединилась к нашей команде, чтобы помогать миллионам украинцам, которые были вынуждены бежать от войны и остались без жилья. Вместе мы сможем привлечь к сотрудничеству зарубежную общественность, привлекая внимание мира к социальным проблемам, возникшим в результате войны в Украине", - говорится в заявлении организации.

С начала военного вторжения Благотворительный фонд доставляет гуманитарную помощь гражданам Украины, нуждающимся в продуктах питания, медикаментах, средствах гигиены, по уходу за детьми и предметами первой необходимости.

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В статье: Марта Костюк
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Источник:
БТУ

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