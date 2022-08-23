Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк назначена вице-президентом Благотворительного фонда
Он помогает всем украинцам, которые пострадали от войны
Фото: The New Yorker
Украинская теннисистка Марта Костюк назначена на должность вице-президента по международному сотрудничеству благотворительного фонда "Пострадавшие дети войны".
"Марта присоединилась к нашей команде, чтобы помогать миллионам украинцам, которые были вынуждены бежать от войны и остались без жилья. Вместе мы сможем привлечь к сотрудничеству зарубежную общественность, привлекая внимание мира к социальным проблемам, возникшим в результате войны в Украине", - говорится в заявлении организации.
С начала военного вторжения Благотворительный фонд доставляет гуманитарную помощь гражданам Украины, нуждающимся в продуктах питания, медикаментах, средствах гигиены, по уходу за детьми и предметами первой необходимости.
Популярное сейчас
- Заря заявила сына Григория Суркиса на новый сезон УПЛ
- Аталанта определилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
- Право на проведение эксперимента можно лишь выстрадать. Все, что нужно знать о телепуле УПЛ
- Людмила Киченок побеждает в финале турнира в Цинциннати
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО