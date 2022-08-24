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Бывшая первая ракетка мира станет тренером Серены Уильямс на US Open

Теннис
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Это будет последний турнир американки

Бывшая первая ракетка мира станет тренером Серены Уильямс на US Open

Новина українською

Бывшая первая ракетка в парном разряде Ренне Стаббс станет тренером американской теннисистки Серены Уильямс на предстоящем Открытом чемпионате США. Об этом сообщает журналист Джон Трэшер.

Австралийка Ренне Стаббс является победительницей шести турниров «Большого шлема» (четырежды — в парном разряде, дважды — в миксте).

Ранее 40-летняя Уильямс-младшая объявила о намерении уйти из тенниса после US Open — 2022. Соревнования пройдут с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США).

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В статье: Серена Уильямс
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