Бывшая первая ракетка мира станет тренером Серены Уильямс на US Open

Бывшая первая ракетка в парном разряде Ренне Стаббс станет тренером американской теннисистки Серены Уильямс на предстоящем Открытом чемпионате США. Об этом сообщает журналист Джон Трэшер.

Австралийка Ренне Стаббс является победительницей шести турниров «Большого шлема» (четырежды — в парном разряде, дважды — в миксте).

Ранее 40-летняя Уильямс-младшая объявила о намерении уйти из тенниса после US Open — 2022. Соревнования пройдут с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США).