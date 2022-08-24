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Дарья Снигур вышла во второй круг квалификации US Open-2022
Украинка провела отличный матч
Фото: Tek Deeps
Украинская теннисистка Дарья Снигур обыграла представительницу Франции Тессу Андрианжафитримо в первом круге квалификации US Open-2022.
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время украинка не смогла подать на вылет, допустила три двойных ошибок и реализовала 6 брейкпойнтов.
Во втором круге квалификации Снигур сыграет с бельгийкой Яниной Викмайер.
Напомним, что US Open стартует 29 августа и завершится 11 сентября.
US Open. Квалификация. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) - Тесса Андрианжафитримо (Франция) - 7:6, 6:1
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