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Леся Цуренко: Я рада, что Азаренко исключили из благотворительного матча

Теннис
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Этот матч пройдет в поддержку Украины

Леся Цуренко: Я рада, что Азаренко исключили из благотворительного матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Леся Цуренко прокомментировала ситуацию с исключением Виктории Азаренко из числа участников благотворительного матча.

"Когда мы узнали, что ее участие в мероприятии все же подтверждено, я почувствовала и свою реакцию и пообщалась со многими своими знакомыми, с украинцами. Конечно, все были в шоке, они не поняли, как она вообще имеет какое-то отношение к этому событию. Нами был предпринят ряд действий для того, чтобы объяснить USTA, организаторам этого события, что это некорректно и недопустимо для украинской публики, для украинского народа. Нам удалось донести эту информацию. Какой аргумент сработал, я точно не могу сказать, но я рада, что это произошло.

Также, после инцидента с флагом в Цинциннати, мы связались с посольством Украины в США. У нас был разговор по Zoom, и это уже вышло на уровень государственной позиции, что нельзя участвовать в таком ивенте одновременно и украинцам и представителям стран-агрессоров. Что это неправильно. Я рада, что мы выступили одним фронтом. Опять же я не знаю, какой именно аргумент сработал, но я рада, что Азаренко изменила свое мнение и решила не участвовать.", - приводит слова Цуренко Большой теннис Украины.

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В статье: Леся Цуренко
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