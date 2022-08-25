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Серена Уильямс поделилась ожиданиями от US Open
Теннисистка уверена, что турнир будет не из легких
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от выступления на US Open, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Этот турнир для спортсменки должен стать последним в карьере.
"Определённо это будет эмоциональный момент для меня. Как мне не плакать? Возможно, если я смогу пройти несколько раундов, то почувствую себя лучше. Думаю, поначалу будет тяжело, потому что каждый выход на корт для меня как последний. Я даже не могла мечтать, что будет такая поддержка, которую я получила за эти годы", — цитирует Уильямс Eurosport.
Напомним, на Уимблдоне 2022 года 40-летняя Серена не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан.
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