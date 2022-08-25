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Доминик Тим уступил Джеку Дрейперу в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме

Теннис
(1 голосов)

Австриец не смог навязать свою игру оппоненту

Доминик Тим уступил Джеку Дрейперу в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме

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Австрийский теннисист Доминик Тим не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Уинстон-Сейлеме (США). В поединке 1/8 финала Тим, занимающий на данный момент 231-е место в рейтинге ATP, уступил 55-й ракетке мира, британцу Джеку Дрэйперу

Доминик Тим - Джек Дрэйпер 1:6, 4:6

Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Чемпион US Open – 2020 три раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не имел шансов на брейк-пойнты. Его оппонент выполнил восемь эйсов, сделал одну двойную ошибку и реализовал три из десяти брейк-пойнтов.

В четвертьфинале американских соревнований британский теннисист сразится с победителем пары Илья Ивашко – Марк-Андреа Хюслер.

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В статье: Доминик Тим
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