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Эжени Бушар не сыграет на US Open
Она покинула соревнования во втором круге квалификации
Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар не сыграет в основной сетке US Open. Канадка в матче второго круга квалификации US Open уступила 17-летней Линде Носковой, представляющей Чехию.
Эжени Бушар - Линда Носкова 6:3, 6:3
Соперницы провели на корте 57 минут. Бушар трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Носкова, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
17 августа Бушар провела первый матч за 17 месяцев отсутствия в туре.
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