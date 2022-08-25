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Эжени Бушар не сыграет на US Open

Теннис
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Она покинула соревнования во втором круге квалификации

Эжени Бушар не сыграет на US Open

Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар не сыграет в основной сетке US Open. Канадка в матче второго круга квалификации US Open уступила 17-летней Линде Носковой, представляющей Чехию.

Эжени Бушар - Линда Носкова 6:3, 6:3

Соперницы провели на корте 57 минут. Бушар трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Носкова, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

17 августа Бушар провела первый матч за 17 месяцев отсутствия в туре.

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В статье: Эжени Бушар
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