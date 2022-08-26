Марта Костюк пропустит турнир WTA-250 в Гранби

20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 72-ю строчку в рейтинге WTA, снялась с турнира категории WTA-250, который проходит в Гранби (Канада). Причиной является травма плеча, сообщает "твиттер" Tennis Canada.

Костюк, являющаяся 10-й сеяной на этом турнире, стартовала в первом круге с победы над соперницей из Словении Тамарой Зиданшек (6:1, 7:5), а во втором круге обыграла канадку Марину Стакушич (6:7, 6:4, 6:1).

В четвертьфинале турнира украинка переиграла теннисистку из Канады Ребекку Марино – 6:2, 4:6, 6:2.