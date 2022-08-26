  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марта Костюк пропустит турнир WTA-250 в Гранби
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марта Костюк пропустит турнир WTA-250 в Гранби

Теннис
(1 голосов)

Украинка получила травму

Марта Костюк пропустит турнир WTA-250 в Гранби

Фото: Tennis.com

Новина українською

20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 72-ю строчку в рейтинге WTA, снялась с турнира категории WTA-250, который проходит в Гранби (Канада). Причиной является травма плеча, сообщает "твиттер" Tennis Canada.

Костюк, являющаяся 10-й сеяной на этом турнире, стартовала в первом круге с победы над соперницей из Словении Тамарой Зиданшек (6:1, 7:5), а во втором круге обыграла канадку Марину Стакушич (6:7, 6:4, 6:1).

В четвертьфинале турнира украинка переиграла теннисистку из Канады Ребекку Марино – 6:2, 4:6, 6:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде