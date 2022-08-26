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Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes

Теннис
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Швейцарец не уступает по этому показателю Надалю и Джоковичу

Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes

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Швейцарец Роджер Федерер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes. 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" уже в 17-й раз подряд занимает первое место в рейтинге. При этом Роджер за последние 14 месяцев не провёл ни одного матча.

По оценке издания, годовой доход Федерера составляет около $ 90 млн до выплаты налогов и агентских отчислений. Все эти заработки приходятся на спонсорские контракты, рекламу и прочую бизнес-активность.

Второе место в рейтинге заняла японка Наоми Осака. Она за последний год заработала около $ 56,2 млн. В 2022 году 24-летняя теннисистка запустила собственную медиакомпанию в партнёрстве со звездой НБА Леброном Джеймсом.

Топ-3 замкнула американка Серена Уильямс. Её доход за год оценивают в $ 35,1 млн.

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В статье: Роджер Федерер
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