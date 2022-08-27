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Украинка Снигур впервые сыграет в основной сетке Большого Шлема

Теннис
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Вперед к победе

Украинка Снигур впервые сыграет в основной сетке Большого Шлема

фото - btu.org.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигирь (WTA №125) успешно квалифицировалась в основную сетку турнира серии Grand Slam – US Open-2022.

В финале отбора она победила японку Нао Хибино (WTA №200) со счетом 2-0 (6-1; 6-4). В активе украинки 1 подача на вылет, 0 двойных ошибок и 5 из 11 реализованных брейков.

Для Снигур это вторая квалификация на US Open. В прошлом году она проиграла на старте. Также Дарья дебютирует на турнирах серии Grand Slam.

Напомним, что US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября. Кроме Снигур на турнире также сыграют Марта Костюк, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

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В статье: Дарья Снигур
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