Украинка Снигур впервые сыграет в основной сетке Большого Шлема

Украинская теннисистка Дарья Снигирь (WTA №125) успешно квалифицировалась в основную сетку турнира серии Grand Slam – US Open-2022.

В финале отбора она победила японку Нао Хибино (WTA №200) со счетом 2-0 (6-1; 6-4) . В активе украинки 1 подача на вылет, 0 двойных ошибок и 5 из 11 реализованных брейков.

Для Снигур это вторая квалификация на US Open. В прошлом году она проиграла на старте. Также Дарья дебютирует на турнирах серии Grand Slam.

Напомним, что US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября. Кроме Снигур на турнире также сыграют Марта Костюк, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.