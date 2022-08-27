Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Снигур впервые сыграет в основной сетке Большого Шлема
Вперед к победе
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Дарья Снигирь (WTA №125) успешно квалифицировалась в основную сетку турнира серии Grand Slam – US Open-2022.
В финале отбора она победила японку Нао Хибино (WTA №200) со счетом 2-0 (6-1; 6-4). В активе украинки 1 подача на вылет, 0 двойных ошибок и 5 из 11 реализованных брейков.
Для Снигур это вторая квалификация на US Open. В прошлом году она проиграла на старте. Также Дарья дебютирует на турнирах серии Grand Slam.
Напомним, что US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября. Кроме Снигур на турнире также сыграют Марта Костюк, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Популярное сейчас
- Старт в Германии. Стал известен календарь Шахтера в группе Лиги чемпионов
- Хорошо ли вы знаете историю Чемпионата Украины? Квиз
- Соперники для Динамо и Днепра-1, испанский интерес к Яремчуку. Главные новости за 26 августа
- Марта Костюк позирует на фоне великолепной архитектуры Нью-Йорка. Фото
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо