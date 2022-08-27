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Рафаэль Надаль: Стараюсь делать все, что в моих силах

Теннис
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Великий спортсмен

Рафаэль Надаль: Стараюсь делать все, что в моих силах

Фото: Tennis365

UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своем настроении на борьбу перед стартом Открытого чемпионата США – US Open. Его слова цитирует сайт АТР:

"Я тренируюсь. Стараюсь делать все, что в моих силах. Надеюсь быть готовым. Это единственное, что я могу сказать.

Есть то, что есть. С тем, что есть в моем арсенале, я надеюсь быть достаточно конкурентоспособным, чтобы дать себе шанс" – сказал он.

Напомним, что ранее украинка Снигур вышла в основную сетку US-Open.

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В статье: Рафаэль Надаль
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