Рафаэль Надаль: Стараюсь делать все, что в моих силах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своем настроении на борьбу перед стартом Открытого чемпионата США – US Open. Его слова цитирует сайт АТР:

"Я тренируюсь. Стараюсь делать все, что в моих силах. Надеюсь быть готовым. Это единственное, что я могу сказать.

Есть то, что есть. С тем, что есть в моем арсенале, я надеюсь быть достаточно конкурентоспособным, чтобы дать себе шанс" – сказал он.