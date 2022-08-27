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Рафаэль Надаль: Стараюсь делать все, что в моих силах
Великий спортсмен
Фото: Tennis365
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своем настроении на борьбу перед стартом Открытого чемпионата США – US Open. Его слова цитирует сайт АТР:
"Я тренируюсь. Стараюсь делать все, что в моих силах. Надеюсь быть готовым. Это единственное, что я могу сказать.
Есть то, что есть. С тем, что есть в моем арсенале, я надеюсь быть достаточно конкурентоспособным, чтобы дать себе шанс" – сказал он.
Напомним, что ранее украинка Снигур
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