  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Правильные выходные: Джокович учит детей теннису. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Правильные выходные: Джокович учит детей теннису. Фото

Теннис
(1 голосов)

Молодец, хорошее дело

Правильные выходные: Джокович учит детей теннису. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович с пользой проводит выходные. В собственной теннисной академии он проводит обучение детей, являющихся ее членами. Фото из тренировок и общения с ними легенда разместил на своей странице в Instagram.

Правильные выходные: Джокович учит детей теннису. Фото - изображение 1Правильные выходные: Джокович учит детей теннису. Фото - изображение 2

Напомним, ранее Рафаэль Надаль прокомментировал настроение перед стартом US-Open.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде