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Правильные выходные: Джокович учит детей теннису. Фото
Молодец, хорошее дело
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович с пользой проводит выходные. В собственной теннисной академии он проводит обучение детей, являющихся ее членами. Фото из тренировок и общения с ними легенда разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Рафаэль Надаль
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