US Open. Украинские теннисистки узнали соперниц на предстоящем турнире Большого Шлема

US Open, украинские теннисистки Дария Снигур и Даяна Ястремская узнали своих соперниц по первому кругу предстоящего турнира Большого Шлема. Обе украинки проведут свои матчи 29 августа, в понедельник.

Снигур, 125-й ракетке мира, предстоит сыграть с седьмой ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп. Дария ранее лишь однажды играла против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA: в 2019 году она вынесла Кристину Младенович.

Ястремская же сыграет с американкой Мэдисон Киз. Даяна является 86 ракеткой мира, её соперница – 20-й. Ранее они, также как и Снигур с Халеп, никогда не играли друг с другом.

US Open

29 сентября

Открытые корты, хард

Дария Снигур (Украина, 125) - Симона Халеп (Румыния, 7)

Даяна Ястремская (Украина, 86) - Мэдисон Кис (США, 20)