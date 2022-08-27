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US Open. Украинские теннисистки узнали соперниц на предстоящем турнире Большого Шлема
Дария Снигур и Даяна Ястремская сыграют в понедельник, 29 августа
Фото: Eurosport
US Open, украинские теннисистки Дария Снигур и Даяна Ястремская узнали своих соперниц по первому кругу предстоящего турнира Большого Шлема. Обе украинки проведут свои матчи 29 августа, в понедельник.
Снигур, 125-й ракетке мира, предстоит сыграть с седьмой ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп. Дария ранее лишь однажды играла против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA: в 2019 году она вынесла Кристину Младенович.
Ястремская же сыграет с американкой Мэдисон Киз. Даяна является 86 ракеткой мира, её соперница – 20-й. Ранее они, также как и Снигур с Халеп, никогда не играли друг с другом.
US Open
29 сентября
Открытые корты, хард
Дария Снигур (Украина, 125) - Симона Халеп (Румыния, 7)
Даяна Ястремская (Украина, 86) - Мэдисон Кис (США, 20)
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