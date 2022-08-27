Итальянский теннисный судья получил бан до 2030 года и штраф в 50 тысяч долларов

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) провело расследование в отношении итальянского судьи Лоренцо Кьюрацци. По итогам дела итальянец был отстранен от работы на семь с половиной лет.

Таким образом, Кьюрацци сможет отработать следующий матч не ранее 30 февраля 2030 года. Помимо бана, ему также был выписан штраф в размере 50 тысяч долларов (33 с половиной из которых были изъяты из его зарплаты).

Расследование было сфокусировано на работе Лоренцо на турнире в итальянской Перудже в прошлом году. Среди правил, нарушенных Кьюрацци: внесение неправдивых данных о счете, опоздание во внесении данных, отказ сотрудничать с расследованием коррупции и отказ докладывать о попытках совершения коррупционных действий.