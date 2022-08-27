US Open. Калинина, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире Большого Шлема

US Open, украинские теннисистки узнали своих соперниц по первому раунду основной сетки турнира Большого Шлема. Как сообщалось ранее, Снигур и Ястремская в 29 августа проведут матч против Симоны Халеп и Мэдисон Киз соответственно.

Во второй же игровой день, 30 августа, стартуют Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк. Первая сыграет с американкой Бернардой Перой. Цуренко – с испанкой Паулой Бадосой. Костюк – с египтянкой Маяр Шериф.

US Open

Открытые корты, хард

29 августа

Дария Снигур (Украина, 125) - Симона Халеп (Румыния, 7)

Даяна Ястремская (Украина, 86) - Мэдисон Киз (США, 20)

30 августа

Ангелина Калинина (Украина, 51) - Бернарда Пера (США, 49)

Леся Цуренко (Украина, 89) – Паула Бадоса (Испания, 4)

Марта Костюк (Украина, 72) - Маяр Шериф (Египет, 61)