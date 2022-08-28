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На US Open 2022 будет внедрено революционное решение

Теннис
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Игроки будут рады

На US Open 2022 будет внедрено революционное решение

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На Открытом чемпионате США – US-Open 2022 в этом сезоне будет внедрено важное новшество.

Впервые на турнире серии Grand Slam игроки смогут получать подсказки и рекомендации от тренеров во время игры. Это будет разрешено при условии, если они будут оставаться на своем месте в "боксе", а спортсмен будет на той же стороне корта.

Интересно, что ранее тренеры также подсказывали игрокам, но за это вынуждены были платить штраф (если инцидент замечали судьи).

Напомним, что Открытый чемпионат США пройдет с 29 августа по 11 сентября.

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В статье: us open
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