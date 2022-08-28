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Ястремская готовится к старту US Open-2022. Фото
Украинка настроена решительно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает подготовку к старту Открытого чемпионата США – US Open 2022. Фото из тренировочного процесса наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее
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