  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский обратился к российскому теннисисту: Я тебя где-нибудь увижу
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский обратился к российскому теннисисту: Я тебя где-нибудь увижу

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Рашизм – зло

Стаховский обратился к российскому теннисисту: Я тебя где-нибудь увижу

Фото: instagram.com/stako_s

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к российскому спортсмену, 19-летнему уроду Марату Шарипову, который поддерживает войну россии против Украины. Соответствующий пост наш соотечественник опубликовал на своей странице в Instagram.

Стаховский обратился к российскому теннисисту: Я тебя где-нибудь увижу - изображение 1

Напомним, что ранее Ястремская показала подготовку к US Open 2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде