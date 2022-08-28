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Стаховский обратился к российскому теннисисту: Я тебя где-нибудь увижу
Рашизм – зло
Фото: instagram.com/stako_s
Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к российскому спортсмену, 19-летнему уроду Марату Шарипову, который поддерживает войну россии против Украины. Соответствующий пост наш соотечественник опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ястремская
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