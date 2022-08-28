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Четыре украинки примут участие в парном турнире US Open
Среди них: Ангелина Калинина, Марта Костюк, а также сестры Людмила и Надежда Киченок
Фото: twitter Billie Jean King Cup
US Open, определились пары соперниц украинских теннисисток на предстоящем парном турнире Большого Шлема. Всего четыре украинки примут участие в соревновании: Ангелина Калинина, Марта Костюк, а также сестры Людмила и Надежда Киченок.
Калинина сыграет в паре с казашкой Еленой Рыбакиной, Костюк – с китаянкой Чжан Шуай. Людмила Киченок выступит вместе с латвийкой Еленой Остапенко. Ее сестра Надежда Киченок – с грузинкой Оксаной Калашниковой.
US Open, парный турнир
Людмила Киченок (Украина), Елена Остапенко (Латвия) – Панна Удварди (Венгрия), Тамара Зиданшек (Словения)
Марта Костюк (Украина), Чжан Шуай (Китай) – Надежда Киченок (Украина), Оксана Калашникова (Грузия)
Ангелина Калинина (Украина), Елена Рыбакина (Казахстан) – Гарриет Дарт (Великобритания), Людмила Самсонова (Россия)
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