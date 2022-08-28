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Четыре украинки примут участие в парном турнире US Open

Теннис
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Среди них: Ангелина Калинина, Марта Костюк, а также сестры Людмила и Надежда Киченок

Четыре украинки примут участие в парном турнире US Open

Фото: twitter Billie Jean King Cup

UA-Футбол
Новина українською

US Open, определились пары соперниц украинских теннисисток на предстоящем парном турнире Большого Шлема. Всего четыре украинки примут участие в соревновании: Ангелина Калинина, Марта Костюк, а также сестры Людмила и Надежда Киченок.

Калинина сыграет в паре с казашкой Еленой Рыбакиной, Костюк – с китаянкой Чжан Шуай. Людмила Киченок выступит вместе с латвийкой Еленой Остапенко. Ее сестра Надежда Киченок – с грузинкой Оксаной Калашниковой.

US Open, парный турнир

Людмила Киченок (Украина), Елена Остапенко (Латвия) – Панна Удварди (Венгрия), Тамара Зиданшек (Словения)

Марта Костюк (Украина), Чжан Шуай (Китай) – Надежда Киченок (Украина), Оксана Калашникова (Грузия)

Ангелина Калинина (Украина), Елена Рыбакина (Казахстан) – Гарриет Дарт (Великобритания), Людмила Самсонова (Россия)

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В статье: теннис Марта Костюк Надежда Киченок Людмила Киченок Ангелина Калинина us open
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