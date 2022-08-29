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Маррей высказался о победе над Новаком Джоковичем в финале US Open-2012

Теннис
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Британец назвал эту победу одной из важнейших в своей карьере

Маррей высказался о победе над Новаком Джоковичем в финале US Open-2012

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей вспомнил, как обыграл 21-кратного чемпиона ТБШ серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США 2012 года. В том матче Маррей победил Джоковича со счётом 7:6 (12:10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2. Это был первый титул Энди на мэйджорах.

"Это был важный момент для меня. На меня оказывалось сильное давление. Многое из того, чего я добился в своей карьере к тому моменту, представлялось мне незначительным из-за вопросов, которые мне продолжали задавать о победах на турнирах "Большого шлема". Дескать, достаточно ли я хорош, достаточно ли я здоров, достаточно ли силён духом? Было приятно получить возможность избавиться от этого.

Помню, что я чувствовал перед матчем. Помню, как сидел в раздевалке в одиночестве, невероятно нервничал, испытывал одиночество и сильное давление.

После матча я вернулся на корт, чтобы побыть одному. Я был очень горд собой. Мне не хотелось сходить с ума, праздновать и тому подобное. Я чувствовал себя расслабленно. Я перешёл эту черту, и наступило облегчение", — приводит слова Маррея Eurosport.

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В статье: Энди Маррей
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