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Илья Марченко одержал победу в первом раунде турнира в Тайланде
Украинский теннисист не испытал проблем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка Украины Илья Марченко стартовал с победы на турнире серии Challenger в Тайланде, переиграв Ишая Олиэля.
Илья Марченко - Ишай Олиэль 6:3, 6:2
За полтора часа на корте украинец совершил 4 эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал все свои 4 брейк-поинта. Израильтянин 7 раз подал навылет, сделал 1 брейк и допустил одну "двойную". Это была первая встреча теннисистов на корте.
Напомним, что первая ракетка Украины Алексей Крутых выиграл Challenger в Чехии.
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