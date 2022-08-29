Илья Марченко одержал победу в первом раунде турнира в Тайланде

Третья ракетка Украины Илья Марченко стартовал с победы на турнире серии Challenger в Тайланде, переиграв Ишая Олиэля.

Илья Марченко - Ишай Олиэль 6:3, 6:2

За полтора часа на корте украинец совершил 4 эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал все свои 4 брейк-поинта. Израильтянин 7 раз подал навылет, сделал 1 брейк и допустил одну "двойную". Это была первая встреча теннисистов на корте.

Напомним, что первая ракетка Украины Алексей Крутых выиграл Challenger в Чехии.