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Новак Джокович сыграет на новосозданном турнире в Тель-Авиве

Теннис
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Серб уже заявился на соревнования

Новак Джокович сыграет на новосозданном турнире в Тель-Авиве

Фото: Tennis World

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявился на новый турнир категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), который пройдёт с 26 сентября по 2 октября, сообщает сербский журналист Саша Озмо.

Напомним, Джокович пропускает все североамериканские турниры, в том числе US Open – 2022. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну путешественникам, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.

Таким образом, в сентябре Джокович сначала представит Сербию на Кубке Дэвиса, который пройдёт с 13 по 18 сентября, далее сыграет на выставочном турнире "Кубок Лэйвера" в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября, а потом отправится в Израиль.

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В статье: Новак Джокович
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