Энди Маррей одержал победу на старте US Open

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг US Open – 2022.

В стартовом матче 35-летний Маррей уверенно обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (24).

Энди Маррей - Франсиско Серундоло 7:5, 6:3, 6:3

Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Маррей шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 14. На счету Серундоло два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Маррей сразится с победителем матча Джон Миллман – Эмилио Нава.