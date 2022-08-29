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Энди Маррей одержал победу на старте US Open
Британец выиграл все три сета
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг US Open – 2022.
В стартовом матче 35-летний Маррей уверенно обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (24).
Энди Маррей - Франсиско Серундоло 7:5, 6:3, 6:3
Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Маррей шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 14. На счету Серундоло два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Маррей сразится с победителем матча Джон Миллман – Эмилио Нава.
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