  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Энди Маррей одержал победу на старте US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энди Маррей одержал победу на старте US Open

Теннис
(1 голосов)

Британец выиграл все три сета

Энди Маррей одержал победу на старте US Open

Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг US Open – 2022.

В стартовом матче 35-летний Маррей уверенно обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (24).

Энди Маррей - Франсиско Серундоло 7:5, 6:3, 6:3

Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Маррей шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 14. На счету Серундоло два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Маррей сразится с победителем матча Джон Миллман – Эмилио Нава.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде