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Форма Серена Уильямс на матчи US Open будет украшена 400 бриллиантами

Теннис
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Решила уйти эффектно

Форма Серена Уильямс на матчи US Open будет украшена 400 бриллиантами

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

Стало известно, в каком наряде 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс сыграет на своём последнем профессиональном турнире – US Open – 2022.

Журналист Ник де Поул сообщает, что Серена выйдет на корт в платье от Nike, дизайн которого был вдохновлён фигурным катанием. Оно состоит из шести слоёв в честь шести титулов Серены в одиночном разряде на US Open.

Отмечается, что логотип на кроссовках 40-летней Серены Nike Court Flare будет украшен бриллиантами, а бирка на шнурках будет сделана из чистого золота и украшена 400 бриллиантами.

Форма Серена Уильямс на матчи US Open будет украшена 400 бриллиантами - изображение 1

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В статье: Симона Халеп
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