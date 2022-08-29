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Форма Серена Уильямс на матчи US Open будет украшена 400 бриллиантами
Решила уйти эффектно
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Стало известно, в каком наряде 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс сыграет на своём последнем профессиональном турнире – US Open – 2022.
Журналист Ник де Поул сообщает, что Серена выйдет на корт в платье от Nike, дизайн которого был вдохновлён фигурным катанием. Оно состоит из шести слоёв в честь шести титулов Серены в одиночном разряде на US Open.
Отмечается, что логотип на кроссовках 40-летней Серены Nike Court Flare будет украшен бриллиантами, а бирка на шнурках будет сделана из чистого золота и украшена 400 бриллиантами.
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