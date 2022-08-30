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Ястремская покидает US Open

Теннис
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Седьмое подряд поражение украинки

Ястремская покидает US Open

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Украинка Даяна Ястремская зачехлила ракетку после матча первого раунда на Открытом чемпионате США по теннису.

Ястремская, которая на данный момент имеет 86-й номер рейтинга WTA, сразу наткнулась на сеяную соперницу - американку Мэдисон Киз.

Даяна первой сделала брейк, однако удержать его не удалось. Победителя первого сета оппоненты определяли на тай-брейке, где стабильнее сыграла Киз. Во второй партии американка сделала на один брейк больше, чего оказалось достаточно для победы в игре.

Для Даяны это поражение стало седьмым подряд. Перед этим она проигрывала в Бирмингеме, Истборне, Лондоне (Уимблдон), Вашингтоне, Цинциннати и Кливленде.

US Open. Первый раунд
Мэдисон Киз (США, 20) - Даяна Ястремская (Украина) 7:6, 6:3

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В статье: Даяна Ястремская Мэдисон Киз
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