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Ник Кирьос успешно стартовал на US Open-2022

Теннис
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Теннисист проделал отличную работу

Ник Кирьос успешно стартовал на US Open-2022

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В Нью-Йорке (США) на стадионе "Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум" состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором играли австралиец Ник Кирьос и его соотечественник Танаси Коккинакис.

US Open-2022. ATP. Первый круг

Ник Кирьос - Танаси Коккинакис 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)

Продолжительность матча составила 2 часа и 1 минуту.

На счету Кирьоса 13 подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти (40%). У Коккинакиса – 14 эйсов, четыре двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.

Напомним, что Кирьос является победителем турнира серии Большого шлема в парном разряде и чемпионом 11 турниров ATP. Первую победу в Юниорском туре ITF Ник Кирьос одержал в июле 2010 года, когда ему было 15 лет — это произошло на турнире на Фиджи.

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В статье: Ник Кирьос
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