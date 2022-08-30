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Ник Кирьос успешно стартовал на US Open-2022
Теннисист проделал отличную работу
В Нью-Йорке (США) на стадионе "Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум" состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором играли австралиец Ник Кирьос и его соотечественник Танаси Коккинакис.
US Open-2022. ATP. Первый круг
Ник Кирьос - Танаси Коккинакис 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)
Продолжительность матча составила 2 часа и 1 минуту.
На счету Кирьоса 13 подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти (40%). У Коккинакиса – 14 эйсов, четыре двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.
Напомним, что Кирьос является победителем турнира серии Большого шлема в парном разряде и чемпионом 11 турниров ATP. Первую победу в Юниорском туре ITF Ник Кирьос одержал в июле 2010 года, когда ему было 15 лет — это произошло на турнире на Фиджи.
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