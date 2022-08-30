Стефанос Циципас сенсационно уступил 94-й ракетке мира в первом круге US Open-2022

В Нью-Йорке (США) состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сыграли 5-я ракетка мира Стефанос Циципас и 94-й номер рейтинга Даниэль-Элаи Галан.

Встреча завершилась победой Галана.

US Open-2022. ATP

Стефанос Циципас - Даниэль-Элаи Галан 6:0, 6:1, 3:6, 7:5

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

На счету Циципаса пять подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%). У Галана – шесть эйсов, одна двойная ошибка и семь из 18 (39%) реализованных брейк-пойнтов.