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Стефанос Циципас сенсационно уступил 94-й ракетке мира в первом круге US Open-2022

Теннис
(1 голосов)

Такого поворота событий никто не ожидал

Стефанос Циципас сенсационно уступил 94-й ракетке мира в первом круге US Open-2022

Фото: Roland-Garros

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В Нью-Йорке (США) состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сыграли 5-я ракетка мира Стефанос Циципас и 94-й номер рейтинга Даниэль-Элаи Галан.

Встреча завершилась победой Галана.

US Open-2022. ATP

Стефанос Циципас - Даниэль-Элаи Галан 6:0, 6:1, 3:6, 7:5

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

На счету Циципаса пять подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%). У Галана – шесть эйсов, одна двойная ошибка и семь из 18 (39%) реализованных брейк-пойнтов.

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В статье: Стефанос Циципас
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