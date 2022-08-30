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Стефанос Циципас сенсационно уступил 94-й ракетке мира в первом круге US Open-2022
Такого поворота событий никто не ожидал
Фото: Roland-Garros
В Нью-Йорке (США) состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сыграли 5-я ракетка мира Стефанос Циципас и 94-й номер рейтинга Даниэль-Элаи Галан.
Встреча завершилась победой Галана.
US Open-2022. ATP
Стефанос Циципас - Даниэль-Элаи Галан 6:0, 6:1, 3:6, 7:5
Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.
На счету Циципаса пять подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%). У Галана – шесть эйсов, одна двойная ошибка и семь из 18 (39%) реализованных брейк-пойнтов.
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