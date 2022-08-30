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Матч Серены Уильямс побил рекорд посещаемости

Теннис
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Легенда

Матч Серены Уильямс побил рекорд посещаемости

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

Матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором 23-кратная победительница турниров "Большого шлема", американская теннисистка Серена Уильямс сыграла с представительницей Черногории Данкой Ковинич, побил один из рекордов посещаемости турнира.

На матче Уильямс, которая ранее объявила об уходе из тенниса после US Open, присутствовали 29 402 болельщика, и это рекорд вечерних сессий за всю историю проведения турнира.

Напомним, 40-летняя Серена Уильямс обыграла Ковинич. Во втором раунде Открытого чемпионата США соперницей американской спортсменки станет вторая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт.

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В статье: Серена Уильямс
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