  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Виталий Сачко снялся с турнира в Комо
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Сачко снялся с турнира в Комо

Теннис
(1 голосов)

Украинец не смог доиграть матч

Виталий Сачко снялся с турнира в Комо

Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко снялся с матча Маттео Арнальди в 1/16 финала грунтового челленджера в Комо (Италия).

АТР Челленджер Комо(Италия). Грунт. 1/16 финала

Виталий Сачко – Маттео Арнальди – 2:6

На прошлом челенджере в Праге Виталий также имел проблемы со здоровьем. Тогда у теннисиста были судороги, сейчас – неизвестно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде