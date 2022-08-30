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Виталий Сачко снялся с турнира в Комо
Украинец не смог доиграть матч
Украинский теннисист Виталий Сачко снялся с матча Маттео Арнальди в 1/16 финала грунтового челленджера в Комо (Италия).
АТР Челленджер Комо(Италия). Грунт. 1/16 финала
Виталий Сачко – Маттео Арнальди – 2:6
На прошлом челенджере в Праге Виталий также имел проблемы со здоровьем. Тогда у теннисиста были судороги, сейчас – неизвестно.
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Источник:Sport.ua
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