Виталий Сачко снялся с турнира в Комо

Украинский теннисист Виталий Сачко снялся с матча Маттео Арнальди в 1/16 финала грунтового челленджера в Комо (Италия).

АТР Челленджер Комо(Италия). Грунт. 1/16 финала

Виталий Сачко – Маттео Арнальди – 2:6

На прошлом челенджере в Праге Виталий также имел проблемы со здоровьем. Тогда у теннисиста были судороги, сейчас – неизвестно.