Людмила Киченок сыграет с Рафаэлем Матосом в миксте US Open-2022

Украинка Людмила Киченок сыграет с бразильцем Рафаэлем Матосом в миксте US Open-2022.

На старте соревнований они проведут матч с Еленой Остапенко из Латвии и испанцем Давидом Вегой Эрнандесом. Игра пройдет 1 сентября.

Стоит отметить, что Киченок и Остапенко выступают вместе в паре на US Open и 31 августа они проведут матч против Девы Удварди и Тамары Зиданшек.