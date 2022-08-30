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Людмила Киченок сыграет с Рафаэлем Матосом в миксте US Open-2022
Это не первый совместный матч для обоих спортсменов
Фото:БТУ
Украинка Людмила Киченок сыграет с бразильцем Рафаэлем Матосом в миксте US Open-2022.
На старте соревнований они проведут матч с Еленой Остапенко из Латвии и испанцем Давидом Вегой Эрнандесом. Игра пройдет 1 сентября.
Стоит отметить, что Киченок и Остапенко выступают вместе в паре на US Open и 31 августа они проведут матч против Девы Удварди и Тамары Зиданшек.
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