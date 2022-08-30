Ига Швёнтек одержала уверенную победу на старте US Open

Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек уверенно преодолела первый раунд Открытого чемпионата США – 2022.

В стартовом матче Швёнтек (1) обыграла итальянку Ясмине Паолини.

Ига Швёнтек - Ясмине Паолини 6:3, 6:0

Встреча продлилась 1 час 7 минут.Швёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Паолини один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Следующей соперницей Швёнтек станет победительница матча Гретье Миннен (Бельгия) – Слоан Стивенс (США).