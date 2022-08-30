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Ига Швёнтек одержала уверенную победу на старте US Open
Теннисистка легко справилась с оппоненткой
Фото: Sporting News
Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек уверенно преодолела первый раунд Открытого чемпионата США – 2022.
В стартовом матче Швёнтек (1) обыграла итальянку Ясмине Паолини.
Ига Швёнтек - Ясмине Паолини 6:3, 6:0
Встреча продлилась 1 час 7 минут.Швёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Паолини один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
Следующей соперницей Швёнтек станет победительница матча Гретье Миннен (Бельгия) – Слоан Стивенс (США).
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