Цуренко завершила выступление на US Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть первый раунд на Открытом чемпионате США. 33-летняя украинка дала серьезное сражение четвертой сеяной турнира, Пауле Бадосе, и уступила ей в трех сетах.

Первая партия неожиданно завершилась за Цуренко. Второй сет начался для Леси с проигранной собственной подачи, но ей все же удалось сравнять счет и перевести игру в тай-брейк, где лучше чувствовала себя Бадоса. Судьба третьего сета решилась в шестом гейме, который украинка проиграла на своей подаче. Был шанс сразу же зацепиться за обратный брейк, но брейк-пойт Цуренко не реализовала.

Ранее мы сообщали, что во второй круг US Open пробилась Ангелина Калинина .

US Open. Первый раунд

Паула Бадоса (Испания, 4) – Леся Цуренко (Украина, 87) 3:6, 7:6, 6:3