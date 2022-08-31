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Цуренко завершила выступление на US Open
Украинка и испанка провели на корте более двух с половиной часов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть первый раунд на Открытом чемпионате США. 33-летняя украинка дала серьезное сражение четвертой сеяной турнира, Пауле Бадосе, и уступила ей в трех сетах.
Первая партия неожиданно завершилась за Цуренко. Второй сет начался для Леси с проигранной собственной подачи, но ей все же удалось сравнять счет и перевести игру в тай-брейк, где лучше чувствовала себя Бадоса. Судьба третьего сета решилась в шестом гейме, который украинка проиграла на своей подаче. Был шанс сразу же зацепиться за обратный брейк, но брейк-пойт Цуренко не реализовала.
Ранее мы сообщали, что во второй круг US Open
US Open. Первый раунд
Паула Бадоса (Испания, 4) – Леся Цуренко (Украина, 87) 3:6, 7:6, 6:3
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