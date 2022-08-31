Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк пробилась во второй круг US Open
Следующей соперницей будет Виктория Азаренко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Марта Костюк смогла преодолеть первый барьер в основной сетки US Open. 20-летняя теннисистка в двух сетах победила египтянку Майяр Шериф.
По ходу первого сета соперницы обменялись брейками, а победительница определялась на тай-брейке, где Костюк себя показала лучше. Во второй партии теннисистки также сначала взяли по подаче друг друга, но в предпоследнем гейме Марте снова удалось сделать брейк, а затем и эйсом завершить матч.
Далее на пути у Марты Костюк будет белорусская теннисистка Виктория Азаренко.
Ранее мы сообщали, что второй круг US Open также пробились Дария Снигур и Ангелина Калинина.
US Open. Первый круг
Майяр Шериф (Египет, 63) – Марта Костюк (Украина, 65) 6:7, 4:6
Популярное сейчас
- У шантажирующих Погба есть USB-ключ с видео, относящимся к возможному проклятию Мбаппе
- АПЛ. Саутгемптон - Челси 2:1. Дебри Тухеля
- Шахтер и Черноморец сыграют в субботу. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 4-го тура
- Правильные выходные: Джокович учит детей теннису. Фото
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО