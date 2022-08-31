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Костюк пробилась во второй круг US Open

Теннис
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Следующей соперницей будет Виктория Азаренко

Костюк пробилась во второй круг US Open

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинка Марта Костюк смогла преодолеть первый барьер в основной сетки US Open. 20-летняя теннисистка в двух сетах победила египтянку Майяр Шериф.

По ходу первого сета соперницы обменялись брейками, а победительница определялась на тай-брейке, где Костюк себя показала лучше. Во второй партии теннисистки также сначала взяли по подаче друг друга, но в предпоследнем гейме Марте снова удалось сделать брейк, а затем и эйсом завершить матч.

Далее на пути у Марты Костюк будет белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

Ранее мы сообщали, что второй круг US Open также пробились Дария Снигур и Ангелина Калинина.

US Open. Первый круг
Майяр Шериф (Египет, 63) – Марта Костюк (Украина, 65) 6:7, 4:6

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В статье: Марта Костюк us open
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