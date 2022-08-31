Надаль эффектным ударом по линии завершил матч первого круга US Open

Легендарный Рафаэль Надаль не встретил особого труда на старте Открытого чемпионата США по теннису. Испанец одержал победу над австралийцем Ринкой Хиджикатой в четырех сетах.

Что интересно, первая партия осталась за андердогом, получившим "вайлд кард" для участия в основной сетке. Однако в трех последующих сетах сильнее был Надаль. Особенно эффектным получился последний удар в матче: Рафа, защищаясь, здорово отправил мяч вдоль линии.

Следующим соперником Надаля в Нью-Йорке станет итальянец Фабио Фоньини.

US Open. Первый круг

Ринка Хиджиката (Австралия, 198) - Рафаэль Надаль (Испания, 3) 6:4, 2:6, 3:6, 3:6