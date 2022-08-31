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Надаль эффектным ударом по линии завершил матч первого круга US Open

Теннис
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Испанец идет дальше

Надаль эффектным ударом по линии завершил матч первого круга US Open

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Легендарный Рафаэль Надаль не встретил особого труда на старте Открытого чемпионата США по теннису. Испанец одержал победу над австралийцем Ринкой Хиджикатой в четырех сетах.

Что интересно, первая партия осталась за андердогом, получившим "вайлд кард" для участия в основной сетке. Однако в трех последующих сетах сильнее был Надаль. Особенно эффектным получился последний удар в матче: Рафа, защищаясь, здорово отправил мяч вдоль линии.

Следующим соперником Надаля в Нью-Йорке станет итальянец Фабио Фоньини.

US Open. Первый круг
Ринка Хиджиката (Австралия, 198) - Рафаэль Надаль (Испания, 3) 6:4, 2:6, 3:6, 3:6

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В статье: Рафаэль Надаль us open
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