Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль эффектным ударом по линии завершил матч первого круга US Open
Испанец идет дальше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный Рафаэль Надаль не встретил особого труда на старте Открытого чемпионата США по теннису. Испанец одержал победу над австралийцем Ринкой Хиджикатой в четырех сетах.
Что интересно, первая партия осталась за андердогом, получившим "вайлд кард" для участия в основной сетке. Однако в трех последующих сетах сильнее был Надаль. Особенно эффектным получился последний удар в матче: Рафа, защищаясь, здорово отправил мяч вдоль линии.
Следующим соперником Надаля в Нью-Йорке станет итальянец Фабио Фоньини.
US Open. Первый круг
Ринка Хиджиката (Австралия, 198) - Рафаэль Надаль (Испания, 3) 6:4, 2:6, 3:6, 3:6
Популярное сейчас
- Мудрика торгует Арсенал, МЮ тратит 95 млн, а ФИФА сотрудничает с россией. Главные новости за 30 августа
- У шантажирующих Погба есть USB-ключ с видео, относящимся к возможному проклятию Мбаппе
- "Вымышленные победы только отдаляют настоящую Победу" - Генштаб просит не вырывать из контекста и не делать прогнозы
- Снигур сенсационно выбила Халеп из US Open
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО