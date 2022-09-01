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Ник Кирьос плюнул в сторону своей команды в матче US Open
Теннисист снова поскандалил скандал
Австралийский теннисист Ник Кирьос стал участником скандального инцидента в матче второго круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был француз Бенжамен Бонзи. Напомним, Кирьос одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:4 и вышел в третий раунд.
В третьем сете Кирьос, проиграв подачу, не сдержал эмоций и плюнул в сторону своей команды.
"Иди домой, если ты, [нецензурное выражение], не собираешься меня поддерживать, бро", — в ярости прокричал австралиец.
После этого судья на вышке вынес ему предупреждение за неспортивное поведение.
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