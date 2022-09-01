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Ангелина Калинина снялась с US Open-2022

Теннис
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Украинка снялась из-за болезни

Ангелина Калинина снялась с US Open-2022

Фото: Ubitennis

Новина українською

Ангелина Калинина досрочно завершила свое выступление на американском US Open.

Украинская теннисистка не выйдет на корт в рамках одиночного и парного разряда в Нью-Йорке. Сообщается, что Калинина отказалась от продолжения участия в турнире по болезни.

Сегодня Ангелина должна была сыграть во втором круге одиночной сетки против 21-й сеяной чешки Петры Квитовой и провести стартовый матч в парном разряде вместе с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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В статье: Ангелина Калинина
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Источник:
БТУ

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