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Ангелина Калинина снялась с US Open-2022
Украинка снялась из-за болезни
Фото: Ubitennis
Ангелина Калинина досрочно завершила свое выступление на американском US Open.
Украинская теннисистка не выйдет на корт в рамках одиночного и парного разряда в Нью-Йорке. Сообщается, что Калинина отказалась от продолжения участия в турнире по болезни.
Сегодня Ангелина должна была сыграть во втором круге одиночной сетки против 21-й сеяной чешки Петры Квитовой и провести стартовый матч в парном разряде вместе с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной из Казахстана.
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Источник:БТУ
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