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Марта Костюк уступила Виктории Азаренко во втором круге US Open

Теннис
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Украинка не смогла выйти в третий круг

Марта Костюк уступила Виктории Азаренко во втором круге US Open

Фото: The New Yorker

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк покидает одиночный разряд Открытого чемпионата США.

В матче второго круга украинка проиграла экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко.

US Open. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Виктория Азаренко – 2:6, 3:6

В следующем раунде Азаренко сразится против Паулы Бадосы (№4 WTA) или Петры Мартич (№54 WTA).

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В статье: Марта Костюк
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