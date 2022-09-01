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Марта Костюк уступила Виктории Азаренко во втором круге US Open
Украинка не смогла выйти в третий круг
Фото: The New Yorker
Украинская теннисистка Марта Костюк покидает одиночный разряд Открытого чемпионата США.
В матче второго круга украинка проиграла экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко.
US Open. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Виктория Азаренко – 2:6, 3:6
В следующем раунде Азаренко сразится против Паулы Бадосы (№4 WTA) или Петры Мартич (№54 WTA).
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