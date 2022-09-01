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Ига Швёнтек обыграла победительницу US Open-2017 во втором круге Открытого чемпионата США

Теннис
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Первая ракетка мира не готова никому уступать

Ига Швёнтек обыграла победительницу US Open-2017 во втором круге Открытого чемпионата США

Фото: Sporting News

Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Швёнтек уверенно обыграла американку Слоан Стивенс.

Ига Швёнтек - Слоан Стивенс 6:3, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Швёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 12 брейк-пойнтов. Стивенс подала один эйс, допустила две двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала US Open Швёнтек сыграет с ещё одной представительницей США Лорен Дэвис.

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В статье: Ига Швёнтек
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