Ига Швёнтек обыграла победительницу US Open-2017 во втором круге Открытого чемпионата США

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Швёнтек уверенно обыграла американку Слоан Стивенс.

Ига Швёнтек - Слоан Стивенс 6:3, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Швёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 12 брейк-пойнтов. Стивенс подала один эйс, допустила две двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала US Open Швёнтек сыграет с ещё одной представительницей США Лорен Дэвис.