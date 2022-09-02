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Рафаэль Надаль обыграл Фабио Фоньини, несмотря на полученную травму
Испанец сам себе разбил нос
Фото: NU.nl
Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял медицинский тайм-аут в матче с итальянцем Фабио Фоньини. Дело в том, что Надаль разбил сам себе нос во время розыгрыша. После этого игроку оказали помощь.
Матч завершился уверенной победой Надаля в четырёх сетах.
Рафаэль Надаль - Фабио Фоньини - 2:6, 6:4, 6:2, 6:1
Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут.
На счету Фоньини одна подача навылет, девять двойных ошибок и шесть из десяти (60%) удачных брейк-пойнтов. У Надаля четыре эйса, две двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 14 (64%).
В третьем круге US Open – 2022 соперником Рафаэля Надаля станет 36-летний француз Ришар Гаске
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