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Ника Кирьоса снова оштрафовали
Теннисист в своем репертуаре
Ник Кирьос оштрафован на $ 7,5 тыс. за непристойное поведение во время матча второго круга Открытого чемпионата США с представителем Франции Бенжаменом Бонзи (7:3), 6:4, 4:6, 6:4), пишет Reuters.
Причиной стали плевки в адрес команды и нецензурная лексика во время матча. Ник плюнул в сторону своей команды, а также нецензурно выразился в сторону одного из её членов, который, по мнению австралийца, не поддерживал его. Всё это заметил судья и вынес австралийскому теннисисту предупреждение.
Также Кирьос пожаловался судье на запах марихуаны на стадионе во время матча US Open с Бонзи.
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