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Надаль прокомментировал выход на Итоговый турнир АТР
Испанец знал, что будет в нем участвовать
Фото: The North East Affairs
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет в Итоговом чемпионате ATP благодаря Фабио Фоньини. Испанец прокомментировал свое достижение.
"Я знал, что я там буду. Учитывая то, что я выиграл два турнира "Большого шлема", сложно не быть там.
Но да, хорошие новости, конечно. Ещё один год, теперь уже в 36 лет. Я закончу год, вероятно, в первой пятёрке, если только не случится ничего плохого. Это лучше, чем мы ожидали в начале сезона. Мы тогда не знали, как всё сложится", — сказал Надаль на пресс-конференции.
Итоговый чемпионат ATP 2022 года пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.
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