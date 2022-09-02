Надаль прокомментировал выход на Итоговый турнир АТР

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет в Итоговом чемпионате ATP благодаря Фабио Фоньини. Испанец прокомментировал свое достижение.

"Я знал, что я там буду. Учитывая то, что я выиграл два турнира "Большого шлема", сложно не быть там.

Но да, хорошие новости, конечно. Ещё один год, теперь уже в 36 лет. Я закончу год, вероятно, в первой пятёрке, если только не случится ничего плохого. Это лучше, чем мы ожидали в начале сезона. Мы тогда не знали, как всё сложится", — сказал Надаль на пресс-конференции.

Итоговый чемпионат ATP 2022 года пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.