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Людмила Киченок вышла в 1/8 финала US Open

Теннис
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Держаться и сражаться

Людмила Киченок вышла в 1/8 финала US Open

фото - btu.org.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда турнира серии Grand Slam – US Open 2022.

В матче 1/16 финала наша спортсменка вместе с латвийкой Еленой Остапенко победили венгерско-бельгийский дуэт Анна Бондарь/Грет Миннен. Счет матча 2-1 (0-6; 6-2; 7-6) в пользу победительниц поединка. На их счету 6 подач на вылет, 17 виннеров, 12 невынужденных ошибок и 4 двойные ошибки

В следующем матче украинка и латвийка встретятся с победительницами встречи Гарсия/Младенович – Подороска/Шериф.

Напомним, что ранее австралийца Кирьоса снова оштрафовали.

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В статье: Людмила Киченок
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