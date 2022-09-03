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Людмила Киченок вышла в 1/8 финала US Open
Держаться и сражаться
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда турнира серии Grand Slam – US Open 2022.
В матче 1/16 финала наша спортсменка вместе с латвийкой Еленой Остапенко победили венгерско-бельгийский дуэт Анна Бондарь/Грет Миннен. Счет матча 2-1 (0-6; 6-2; 7-6) в пользу победительниц поединка. На их счету 6 подач на вылет, 17 виннеров, 12 невынужденных ошибок и 4 двойные ошибки
В следующем матче украинка и латвийка встретятся с победительницами встречи Гарсия/Младенович – Подороска/Шериф.
Напомним, что ранее австралийца Кирьоса
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