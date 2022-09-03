Первая ракетка мира: ATP и WTA ничего не сделали после начала войны в Украине

Первая ракетка мира Ига Свёнтек подвергла критике теннисные организации ATP и WTA за отсутствие реакции на войну в Украине. Ее слова цитирует пресс-служба US Open.

– После матча Азаренко и Костюк был действительно напряженный момент. Они не пожали друг другу руки, было много...

– Я этого не видела.

– Об этом говорила и Марта Костюк, и Виктория Азаренко. Каковы ваши мысли по поводу того, что вы пытались сделать и что АТР и WTA может попытаться сделать, не для того, чтобы исправить ситуацию, а чтобы самим присоединиться к ней. Вы знаете, что в раздевалке несколько неприязненные отношения между игроками из стран, в которые было вторжение?

– Что ж, в общем, я считаю, что уже слишком поздно. То есть, никогда не бывает слишком поздно, но АТР или WTA ничего не сделали, когда война началась. Тогда напряжение в раздевалках было достаточно большим. Думаю, сейчас это достаточно сильно испортилось. Если бы кто направлял нас и если бы кто-то, не знаю, организовал какие-то встречи между игроками, которые бы показали, что мы все должны быть объединены. Есть страны, которые нападают на другие страны, но мы – теннисисты, это грустно, но это не наша вина, что это происходит, но мы должны что-то делать. Поэтому было бы гораздо легче сделать такие шаги в самом начале. Да, сейчас уже, похоже, слишком поздно, по-моему, это исправлять. Но я считаю, что это просто зависит от игроков, от своих личных отношений, как они справятся с этим, как они собираются общаться друг с другом.

Со своей стороны, сейчас легко сказать, что, возможно, изначально не хватало лидерского поведения. Но к тому времени я сама не знала, что делать. Однако есть люди, которые умнее меня, поэтому они должны были иметь представление, что и как делают - сказала она.