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Надаль уверенно выходит в 1/8 финала US Open

Теннис
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Без особых проблем

Надаль уверенно выходит в 1/8 финала US Open

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль выходит в 1/8 финала Открытого чемпионата США – US Open 2022.

В поединке 1/16 он одолел представителя Франции Ришара Гаске (АТР №91). Счет матча 3-0 (6-0; 6-1; 7-5) в пользу триумфатора встречи, на счету которого 2 эйса, 35 виннеров, 23 невынужденных ошибки и 8 двойных ошибок.

Отметим, что это уже 18-я победа Надаля в очных встречах против Гаске.

В поединке 1/8 финала испанец сыграет против американца Френциса Тиафо (АТР №26).

Напомним, что ранее Костюк и Киченок вышли в третий раунд US Open.

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В статье: Рафаэль Надаль
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