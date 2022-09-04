Надаль уверенно выходит в 1/8 финала US Open

Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль выходит в 1/8 финала Открытого чемпионата США – US Open 2022.

В поединке 1/16 он одолел представителя Франции Ришара Гаске (АТР №91). Счет матча 3-0 (6-0; 6-1; 7-5 ) в пользу триумфатора встречи, на счету которого 2 эйса, 35 виннеров, 23 невынужденных ошибки и 8 двойных ошибок.

Отметим, что это уже 18-я победа Надаля в очных встречах против Гаске.

В поединке 1/8 финала испанец сыграет против американца Френциса Тиафо (АТР №26).