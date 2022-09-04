Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль уверенно выходит в 1/8 финала US Open
Без особых проблем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль выходит в 1/8 финала Открытого чемпионата США – US Open 2022.
В поединке 1/16 он одолел представителя Франции Ришара Гаске (АТР №91). Счет матча 3-0 (6-0; 6-1; 7-5) в пользу триумфатора встречи, на счету которого 2 эйса, 35 виннеров, 23 невынужденных ошибки и 8 двойных ошибок.
Отметим, что это уже 18-я победа Надаля в очных встречах против Гаске.
В поединке 1/8 финала испанец сыграет против американца Френциса Тиафо (АТР №26).
Напомним, что ранее Костюк и Киченок
Популярное сейчас
- Хоакин начал свой 20-й сезон в Ла Лиге и повторил рекорд
- Примера. Севилья - Барселона 0:3. Тер Штеген спасает, Левандовский забивает, Хави торжествует
- Черноморец – Ингулец. Когда и где смотреть онлайн матч УПЛ 03.09.2022
- Серена Уильямс объявила о завершении карьеры
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО