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Свентек на опыте проходит Дэвис по пути в 1/8 финала US Open

Теннис
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Ее никто не остановит

Свентек на опыте проходит Дэвис по пути в 1/8 финала US Open

UA-Футбол
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Первая ракетка мира, полька Ига Свентек выходит в 1/8 финала Открытого чемпионата США – US Open 2022.

В поединке 1/16 она победила представительницу США Лорен Дэвис (WTA №105). Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу триумфаторки встречи, на счету которой 6 эйсов, 25 виннеров, 38 невынужденных ошибки и 2 двойных ошибки.

В поединке 1/8 финала полька сыграет против немки Юле Нимайер (WTA №108).

Надаль – в 1/8 финала US Open

Напомним, что ранее Костюк и Киченок вышли в третий раунд US Open.

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В статье: Ига Свёнтек
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