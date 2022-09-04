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Свентек на опыте проходит Дэвис по пути в 1/8 финала US Open
Ее никто не остановит
Первая ракетка мира, полька Ига Свентек выходит в 1/8 финала Открытого чемпионата США – US Open 2022.
В поединке 1/16 она победила представительницу США Лорен Дэвис (WTA №105). Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу триумфаторки встречи, на счету которой 6 эйсов, 25 виннеров, 38 невынужденных ошибки и 2 двойных ошибки.
В поединке 1/8 финала полька сыграет против немки Юле Нимайер (WTA №108).
Напомним, что ранее Костюк и Киченок
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