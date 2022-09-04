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Самое милое фото дня: Беременная Свитолина в патриотическом купальнике
Скоро рожать
фото - JetSetter.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими подписчиками новым фото. Беременная украинка на берегу моря позирует в патриотическом купальнике. Соответствующие снимки наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Костюк и Киченок
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