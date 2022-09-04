Самое милое фото дня: Беременная Свитолина в патриотическом купальнике

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими подписчиками новым фото. Беременная украинка на берегу моря позирует в патриотическом купальнике. Соответствующие снимки наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк и Киченок вышли в третий круг US Open.