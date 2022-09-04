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Костюк не пожала руку белоруске Саснович после матча парного US Open. Видео
Они этого не заслуживают
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку белоруске Александре Саснович после
Во втором круге турнира наша соотечественница вместе с китаянкой Чжан Шуай победила словенско-белорусскую пару Михаликова/Саснович.
После завершения поединка Костюк, как и в случае с Азаренко, не пожала руку представительница беларуси, а лишь поблагодарила с помощью ракетки.
Напомним, что ранее Рафаэль Надаль
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