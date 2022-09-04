Костюк не пожала руку белоруске Саснович после матча парного US Open. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку белоруске Александре Саснович после победы в матче парного US Open.

Во втором круге турнира наша соотечественница вместе с китаянкой Чжан Шуай победила словенско-белорусскую пару Михаликова/Саснович.

После завершения поединка Костюк, как и в случае с Азаренко, не пожала руку представительница беларуси, а лишь поблагодарила с помощью ракетки.