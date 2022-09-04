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ITF. Катерина Володько вышла в первый финал с 2017 года, но проиграла
Обидное поражение украинской теннисистки
Фото: Enerskin
Леирья (ITF), украинская теннисистка Катерина Володько (в прошлом – Бондаренко) вышла в первый финал профессионального турнира за пять лет, с 2017 года. К сожалению, она проиграла.
Бывшая 29-я ракетка мира в последний раз играла в финале на соревновании серии WTA International в Ташкенте. Тогда ей удалось обыграть венгерскую теннисистку Тимею Бабош. Последним же финалом турнира ITF для Володько был 25-тысячник в Монтеррее, в 2014 году.
Хард
Катерина Володько (Украина) – Наталия Стеванович (Сербия)
6:2|4:6|4:6
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