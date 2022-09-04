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ITF. Катерина Володько вышла в первый финал с 2017 года, но проиграла

Теннис
(1 голосов)

Обидное поражение украинской теннисистки

ITF. Катерина Володько вышла в первый финал с 2017 года, но проиграла

Фото: Enerskin

UA-Футбол
Новина українською

Леирья (ITF), украинская теннисистка Катерина Володько (в прошлом – Бондаренко) вышла в первый финал профессионального турнира за пять лет, с 2017 года. К сожалению, она проиграла.

Бывшая 29-я ракетка мира в последний раз играла в финале на соревновании серии WTA International в Ташкенте. Тогда ей удалось обыграть венгерскую теннисистку Тимею Бабош. Последним же финалом турнира ITF для Володько был 25-тысячник в Монтеррее, в 2014 году.

Хард

Катерина Володько (Украина) – Наталия Стеванович (Сербия)

6:2|4:6|4:6

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В статье: теннис Катерина Бондаренко
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