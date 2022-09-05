Джокович пропустит групповой этап Кубка Дэвиса

Обладатель 21 титула турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович не примет участия в групповом этапе Кубка Дэвиса, об этом сообщил капитан Сербии Виктор Троицки в интервью Sportski zurhal. Если команда выйдет в следующую стадию, то Новак выступит на турнире.

"Джокович не сыграет на групповом этапе Кубка Дэвиса по личным причинам. Он выступал за сборную столько раз, но сейчас не может. Если мы доберёмся до Малаги, то Новак присоединится к команде. Без Джоковича Сербию представят Миомир Кецманович, Филип Краинович, Ласло Джере, Душан Лайович и Никола Чачич, наш лучший игрок в парном разряде, который сейчас заменил Новака. Именно они поедут в Валенсию", — приводит слова Троицки Sportski zurhal.

Сербия сыграет в группе B с Испанией, Южной Кореей и Канадой.