Один из самых титулованных теннисистов планеты 36-летний Рафаэль Надаль не смог выйти в четвертьфинал US Open.

В понедельник, 5 сентября Надаль, который является третьей ракеткой мира, встречался с 24-летним американцем Фрэнсисом Тьяфу, который в мировом рейтинге занимает 26-е место.

Рафа отдал уже первый сет, но во втором благодаря брейку при счете 4:5 выровнял положение. Однако в третьем и четвертом Тьяфе действовал гораздо четче и в итоге победил со счетом 3:1. Американец настрелял 18 эйсов при четырех двойных ошибках. На счету Надаль вдвое меньше подач на вылет, при этом вдвое больше двойных. Тьяфу играл гораздо более агрессивно, о чем свидетельствуют 49 виннерсов против 33-х у испанца.

В четвертьфинале Тьяфу встретится с девятым сеяным на турнире Андреем Рублевым, представляющим страну-агрессора россию.

Уже утром среды (поздним вечером вторника в США) в паре Чилич – Алькарас определился последний участник четвертьфинала. Хорват и испанец подарили зрителям упорное противостояние, которое завершилось только в пятом сете. Чилич постоянно был в роли догоняющего, поэтому в пятом сете свежее оказался 19-летний Карлос - 3:2 в пользу Алькараса.

Интересно, что Алькарас совершил лишь 3 эйса, тогда как Чилич – 14. У Марина было 44 виннерса, тогда как Карлоса – только 28. Но при этом хорват ошибался значительно чаще – 66 против 41 невынужденных.

Алькарас, который на турнире посеян под четвертым номером, за полуфинал поспорит с Янником Синнером.

Все результаты 1/8 финала US Open, мужчины

Давидович Фокина (Исп) – Берреттини (Ита) 2:3

Муте (Фра) – Рууд (Нор) 1:3

Кареньо-Буста (Исп) – Хачанов (Росс) 2:3

Медведев (Росс) – Кирьос (Авс) 1:3

Норри (Брит) – Рублев (Росс) 0:3

Тьяфу (США) – Надаль (Исп) 3:1

Ивашко (Билл) – Синнер (Ита) 2:3

Чилич (Хор) – Алькарас (Исп) 2:3

Пары четвертьфинала US Open