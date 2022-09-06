  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. US Open. Надаль проиграл 24-летнему американцу, Алькарас выиграл битву у Чилича
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

US Open. Надаль проиграл 24-летнему американцу, Алькарас выиграл битву у Чилича

Теннис
(1 голосов)

Известны все четвертьфинальные пары

US Open. Надаль проиграл 24-летнему американцу, Алькарас выиграл битву у Чилича

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Один из самых титулованных теннисистов планеты 36-летний Рафаэль Надаль не смог выйти в четвертьфинал US Open.

В понедельник, 5 сентября Надаль, который является третьей ракеткой мира, встречался с 24-летним американцем Фрэнсисом Тьяфу, который в мировом рейтинге занимает 26-е место.

Рафа отдал уже первый сет, но во втором благодаря брейку при счете 4:5 выровнял положение. Однако в третьем и четвертом Тьяфе действовал гораздо четче и в итоге победил со счетом 3:1. Американец настрелял 18 эйсов при четырех двойных ошибках. На счету Надаль вдвое меньше подач на вылет, при этом вдвое больше двойных. Тьяфу играл гораздо более агрессивно, о чем свидетельствуют 49 виннерсов против 33-х у испанца.

В четвертьфинале Тьяфу встретится с девятым сеяным на турнире Андреем Рублевым, представляющим страну-агрессора россию.

Уже утром среды (поздним вечером вторника в США) в паре Чилич – Алькарас определился последний участник четвертьфинала. Хорват и испанец подарили зрителям упорное противостояние, которое завершилось только в пятом сете. Чилич постоянно был в роли догоняющего, поэтому в пятом сете свежее оказался 19-летний Карлос - 3:2 в пользу Алькараса.

Интересно, что Алькарас совершил лишь 3 эйса, тогда как Чилич – 14. У Марина было 44 виннерса, тогда как Карлоса – только 28. Но при этом хорват ошибался значительно чаще – 66 против 41 невынужденных.

Алькарас, который на турнире посеян под четвертым номером, за полуфинал поспорит с Янником Синнером.

Все результаты 1/8 финала US Open, мужчины

  • Давидович Фокина (Исп) – Берреттини (Ита) 2:3
  • Муте (Фра) – Рууд (Нор) 1:3
  • Кареньо-Буста (Исп) – Хачанов (Росс) 2:3
  • Медведев (Росс) – Кирьос (Авс) 1:3
  • Норри (Брит) – Рублев (Росс) 0:3
  • Тьяфу (США) – Надаль (Исп) 3:1
  • Ивашко (Билл) – Синнер (Ита) 2:3
  • Чилич (Хор) – Алькарас (Исп) 2:3

Пары четвертьфинала US Open

  • Берреттини (Ита) – Рууд (Нор). 6 сентября. 19:00
  • Кирьос (Авс) – Хачанов (Рус). 7 сентября. 03:30
  • Рублев (Росс) – Тьяфу (США). 7 сентября. 19:00
  • Синнер (Ита) – Алькарас (Исп). 7 сентября. 19:00
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль us open Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде