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US Open. Надаль проиграл 24-летнему американцу, Алькарас выиграл битву у Чилича
Известны все четвертьфинальные пары
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из самых титулованных теннисистов планеты 36-летний Рафаэль Надаль не смог выйти в четвертьфинал US Open.
В понедельник, 5 сентября Надаль, который является третьей ракеткой мира, встречался с 24-летним американцем Фрэнсисом Тьяфу, который в мировом рейтинге занимает 26-е место.
Рафа отдал уже первый сет, но во втором благодаря брейку при счете 4:5 выровнял положение. Однако в третьем и четвертом Тьяфе действовал гораздо четче и в итоге победил со счетом 3:1. Американец настрелял 18 эйсов при четырех двойных ошибках. На счету Надаль вдвое меньше подач на вылет, при этом вдвое больше двойных. Тьяфу играл гораздо более агрессивно, о чем свидетельствуют 49 виннерсов против 33-х у испанца.
В четвертьфинале Тьяфу встретится с девятым сеяным на турнире Андреем Рублевым, представляющим страну-агрессора россию.
Уже утром среды (поздним вечером вторника в США) в паре Чилич – Алькарас определился последний участник четвертьфинала. Хорват и испанец подарили зрителям упорное противостояние, которое завершилось только в пятом сете. Чилич постоянно был в роли догоняющего, поэтому в пятом сете свежее оказался 19-летний Карлос - 3:2 в пользу Алькараса.
Интересно, что Алькарас совершил лишь 3 эйса, тогда как Чилич – 14. У Марина было 44 виннерса, тогда как Карлоса – только 28. Но при этом хорват ошибался значительно чаще – 66 против 41 невынужденных.
Алькарас, который на турнире посеян под четвертым номером, за полуфинал поспорит с Янником Синнером.
Все результаты 1/8 финала US Open, мужчины
- Давидович Фокина (Исп) – Берреттини (Ита) 2:3
- Муте (Фра) – Рууд (Нор) 1:3
- Кареньо-Буста (Исп) – Хачанов (Росс) 2:3
- Медведев (Росс) – Кирьос (Авс) 1:3
- Норри (Брит) – Рублев (Росс) 0:3
- Тьяфу (США) – Надаль (Исп) 3:1
- Ивашко (Билл) – Синнер (Ита) 2:3
- Чилич (Хор) – Алькарас (Исп) 2:3
Пары четвертьфинала US Open
- Берреттини (Ита) – Рууд (Нор). 6 сентября. 19:00
- Кирьос (Авс) – Хачанов (Рус). 7 сентября. 03:30
- Рублев (Росс) – Тьяфу (США). 7 сентября. 19:00
- Синнер (Ита) – Алькарас (Исп). 7 сентября. 19:00
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